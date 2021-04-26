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2:06   26 Апреля 2021
Политика

Кравчук анонсировал исторический шаг в переговорах по Донбассу

Кравчук анонсировал исторический шаг в переговорах по Донбассу

Усиление Киевом контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе будет серьезным шагом на пути к миру.

Такое заявление сделал глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом". На последнем заседании обсуждались предложения украинской стороны, российской и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ, сказал, что это историческое событие", — добавил Кравчук.

Сейчас документ находится в стадии доработки. Его обсуждение с учетом изменений состоится 27 апреля. Кравчук ранее отмечал, что Киев готов к компромиссу только после того, как Россия перестанет принимать участие в конфликте. Москва уже неоднократно опровергала информацию, что на территории Донбасса действуют российские бойцы.

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#россия #украина #кравчук #Домбасс

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