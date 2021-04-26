Французские правоохранители задержали пятерых человек после убийства полицейской

Французские правоохранители задержали пятого человека в связи с делом об убийстве сотрудницы полиции в городе Рамбуйе.

Французские правоохранители задержали пятого человека в связи с делом об убийстве сотрудницы полиции в городе Рамбуйе.

Прокурор республики Жан-Франсуа Рикар сообщил, что сегодня утром был задержан еще один родственник нападавшего. Ранее были задержаны отец злоумышленника, его кузен и супружеская пара, у которой он проживал.

Рикар также сообщил, что нарушитель жаловался на проблемы с психическим здоровьем. Прокурор подтвердил, что нападавший обращался по этому поводу в больницу.

Преступник является уроженцем Туниса. Он родился в 1984 году, переехал во Францию в 2009. Последние несколько лет он работал водителем в местной службе доставки.

Также правоохранители изучили мобильный телефон нападавшего. Выяснилось, что незадолго до атаки, он просматривал ролики с исламистскими религиозными песнопениями.

Инцидент произошел 23 апреля. Мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в холле здания комиссариата в Рамбуйе. Женщина скончалась. Злоумышленник умер в результате ранений, полученных при задержании.