Индия установила мировой рекорд по количеству заболевших COVID-19

Правительство Индии заявило о новом рекорде заразившихся COVID-19. За день на территории страны выявили рекордные 349 тыс. зараженных.

Правительство Индии заявило о новом рекорде заразившихся COVID-19. За день на территории страны выявили рекордные 349 тыс. зараженных.

К распространению коронавирусной инфекции мог привести новый, индийский штамм, который уже попал в Чехию и Швейцарию.

Согласно сообщению Минздрава страны, суточный прирост бьет рекорд четвертый день подряд. Число заболевших стало максимальным, которое выявляли в одной стране с начала пандемии. Премьер-министр Нарендра Моди рекомендовал гражданам быть бдительными и пройти вакцинацию. Аналитики агентства Reuters подсчитали, что в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от коронавируса. В целом по стране ежедневно регистрируют около 2 тыс. смертей от COVID-19, однако по неофициальной статистике погибших может оказаться в 10 раз больше.