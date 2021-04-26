Власти Германии заявили о незаинтересованности в конфронтации с Россией

Германия не заинтересована в конфронтационной шумихе с Россией и стремиться вести диалог с Кремлем. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Германия не заинтересована в конфронтационной шумихе с Россией и стремиться вести диалог с Кремлем. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Министр отметил, что Германия намерена поддерживать с Россией добрососедские отношения. По его словам, отношения Москвы и Запада не должны оставаться "плохими", так как никто не заинтересован в серьезном конфликте. Об этом информирует телеканал Das Erste.

Ранее глава MI6 Ричард Мур заявил, что западным странам важно поддерживать диалог с Россией и уважать ее роль в мире. Он отметил, что действия Москвы часто носят "угрожающий" характер, чему нужно активно противостоять.