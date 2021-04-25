Страшное ДТП на трассе "Кола" в Ленобласти унесло жизнь двухлетнего ребенка

Авария с участием двух легковушек и одной фуры на трассе "Кола" в Кировском районе Ленинградской области унесла жизнь двухлетнего малыша. Он погиб на месте.

Авария с участием двух легковушек и одной фуры на трассе "Кола" в Кировском районе Ленинградской области унесла жизнь двухлетнего малыша. Он погиб на месте.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 апреля, на 80-м километре трассы. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением при обгоне и влетел в фуру MAN. После этого легковушку вынесло на встречную полосу и она протаранила Chevrolet, передают "Невские Новости".

Во второй машине ехала семья с маленьким ребенком. Двухлетний малыш сидел в детском кресле на заднем сиденье, но погиб на месте. Его родители с серьезными травмами госпитализированы. Чтобы вызволить участников ДТП, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.