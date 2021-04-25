Певец Стас Пьеха в костюме Неваляшки покинул "Маску" в полуфинале шоу

Участник проекта "Фабрика звезд" певец Стас Пьеха покинул программу "Маска" на телеканале НТВ, в котором выступал в образе Неваляшки.

Участник проекта "Фабрика звезд" певец Стас Пьеха покинул программу "Маска" на телеканале НТВ, в котором выступал в образе Неваляшки.

Стас Пьеха сумел дойти до второго полуфинала засекреченного шоу "Маска". Члены жюри, разоблачившие артиста, не удивились, когда из-под маски Неваляшки показался именно исполнитель хита "Она не твоя". Ведь судейская коллегия верно определила знаменитость в этом костюме.

Покидая сцену, Пьеха поблагодарил судей за теплые слова и наставления, которые они ему давали на протяжении всего второго сезона. Он отметил, что такое количество комплиментов ему не приходилось слышать ранее.

Певица Валерия во время прощания с певцом заявила, что ей еще многое предстоит узнать о певце. Финальный выпуск самого засекреченного проекта на российском телевидении "Маска" выйдет в эфир уже в следующее воскресенье, 2 мая.