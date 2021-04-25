Пользователи Сети рассекретили артиста из "Маски" в костюме Зайца

Шоумен Тимур Батрутдинов или актер Станислав Ярушин могут скрываться в костюме Зайца в телешоу "Маска" на НТВ, предположили пользователи соцсети Twitter.

Шоумен Тимур Батрутдинов или актер Станислав Ярушин могут скрываться в костюме Зайца в телешоу "Маска" на НТВ, предположили пользователи соцсети Twitter.

До недавнего времени зрители были уверены, что в костюме Зайца выступает Батрутдинов, однако подсказка, прозвучавшая в эфире шоу, заставила их засомневаться и выдвинуть еще одну кандидатуру.

Поклонники шоу вспомнили, что в подсказке говорилось, что недавно Заяц общался со Львом, в костюме которого в первом сезоне выступал Анатолий Цой. Пользователи вспомнили, что именно Ярушин недавно встречался с Цоем, передает "НьюИнформ".

По мнению пользователей, голоса актера и Зайца очень похожи. Многие отметили, что до подсказки были уверены в кандидатуре Батрутдинова. Раскрыть правду предстоит жюри "Маски" Филиппу Киркорову, Валерии, Регине Тодоренко, Тимуру Родригезу и Александру Ревве.

Сейчас во втором сезоне шоу раскрыто уже девять участников. В последнем выпуске члены жюри рассекретили певца Кирилла Туриченко, который скрывался в костюме Носорога.