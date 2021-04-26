Мэр удобного человека. Что не так с баллотирующейся в Госдуму Авксентьевой

Повестка экс-мэра Якутска запахла партией Faberlic, но не новыми идеями.

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева пойдет на выборы в Госдуму от партии «Новые люди», а также станет советником по работе с регионами партийного лидера и главы компании Faberlic Алексея Нечаева. Повестка у бывшего «мэра здорового человека», а ныне потенциального депутата, нарочито региональная — со смелым предложением расширить экономические полномочия субъектов РФ. Иными словами, увеличить финансовую независимость от Москвы.

«Регионы вынуждены просить средства, которые от них же и ушли в федеральный бюджет. А почему все так? В стране много людей, готовых брать на себя ответственность, решать самостоятельно, как их региону или городу следует развиваться. Нужно дать им такие полномочия и ресурсы», — заявляет Авксентьева.

Еще 8 апреля бывшая чиновница вышла из рядов сторонников «Единой России», партбилетом которой так и не обзавелась. Авксентьева пыталась лавировать меж двух огней: и показывая лояльность федеральному центру, и стараясь остаться верной протестной конъюнктуре.

Перед будущими выборами стратегия не изменилась: она идет в Госдуму как бы от оппозиционной партии, но заранее демонстрирует готовность не заходить за «красные линии».

«Я не сторонник радикальной оппозиции. Поэтому рациональная, разумная и четкая платформа Новых мне по душе», — заявила Авксентьева.

И все же истинную позицию Авксентьевой в отношениях с федеральными властями продемонстрировал отнюдь не ее публичный отказ в бытность мэром голосовать за поправки к Конституции РФ, а то, что городская администрация Якутска так и осталась за Авксентьевой даже после ухода с должности «по состоянию здоровья». В конце марта выборы мэра выиграл ее протеже и бывший подчиненный — единоросс Евгений Григорьев, которого Авксентьева всячески поддерживала.

Слишком хороший мэр

В «Новых людях» объясняют ставку на Авксентьеву перед сентябрьскими выборами ее знаменитостью на всю страну, напоминая об удачном, но популистском ходе: на посту главы Якутска она продала четыре люксовых внедорожника, доставшиеся ей «в наследство» от прошлой мэрии. Теперь это самый распиаренный эпизод политической биографии «хорошего мэра».

Показательная борьба с роскошью стала красивой историей для ныне популярного блога Авксентьевой в Instagram (205 тысяч подписчиков), но не слишком эффективно отразилась на городском бюджете, хоть и утверждается, что вырученные деньги были потрачены на такси для инвалидов и выплату долгов муниципальных предприятий.

Несколько машин продали за относительно небольшую сумму, но автопарк якутской мэрии не сильно поредел — еще 21 автомобиль, включая вполне «люксовые» Toyota Land Cruiser, по сей день используются чиновниками. Содержание всех автомобилей обходится мэрии в 3 миллиона рублей ежегодно, пишет ФедералПресс — этой суммы хватило бы на озеленение всего Якутска. После Авксентьева решила использовать аналогичный ход, предложив продать старое здание мэрии и построить новое на окраине города.

Впрочем, «инстаграмные» истории в «Новых людях» тоже высоко оценили. В партии назвали Авксентьеву «одной из первых, кто начал общаться с людьми напрямую через свой Instagram-аккаунт» и вдогонку организовали новоприбывшей Telegram-канал — в честь выхода «на федеральный уровень».

«Спасибо всем, кто поддержал мое решение идти на выборы в Госдуму <...>. Спасибо тем, кто беспокоится о моем здоровье. Пришлось поволноваться, но сейчас все хорошо, и все свои силы я брошу на защиту идей, которые всегда отстаиваю: защиту местного самоуправления, право людей на собственный выбор и необходимость диалога между властью и обществом», — написала потенциальный депутат ГД в новый блог.

Важный кадр

Если на прошлых выборах мэра Якутска Авксентьеву буквально привел в кресло мэра местный предприниматель Владимир Федоров, что признавала и сама экс-чиновница, то в этот раз сделать из нее законотворца и «своего человека» в Госдуме решил Алексей Нечаев и его «Новые люди».

В кампании «Авксентьеву — в Госдуму» чувствуется рука опытного политтехнолога. Случайность ли, но 20 апреля, за неделю до объединения экс-мэра с «Новыми людьми», в журнале Vogue выходит невероятно комплиментарная статья о Авксентьевой. Перечисляются все те же подвиги: продажа автомобилей чиновников и здания мэрии, урезание расходов администрации… Уже 26 апреля статья была обновлена уточнением автора о планах Авксентьевой баллотироваться в ГД от «Новых людей».

Уже 26 числа в популярных Telegram-каналах появились буквально хвалебные оды «мэру здорового человека»: «пройдет она в Госдуму, к гадалке не ходи», «бриллиант в копилочку Нечаева», «легендарная женщина-мэр». И ничего о коррупционных скандалах в команде Авксентьевой или, например, ее неожиданно отчужденной реакции на нашумевшую в марте историю с массовым убийством собак и кошек в якутском приюте для животных.

Пусть у Авксентьевой и есть преимущества в виде раскрученного Instagram, известности на федеральном уровне и недолгого опыта работы мэром, ее сотрудничество с «Новыми людьми» — неожиданный шаг. Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков называет такой тандем «странной комбинацией».

«То, что она "хромая утка", как раз показали городские выборы. На них фактор поддержки Авксентьевой оказался малозначительным, ее призыв голосовать за врио мэра [Григорьева, - прим.ред.] не дал прироста числа протестных голосов. Выступая на стороне протестного электората Авксентьева смогла стать популярным политиком, но как только ей пришлось идти против мнения оппозиции, число ее сторонников резко поредело», — заявил Гращенков в Telegram.

Так или иначе, слухи об оказываемом на Авксентьеву давлении «сверху», якобы разоблачившие ее уход с поста мэра (сама чиновница объясняла отставку проблемами со здоровьем и беспокойством со стороны семьи), теперь выглядят еще более сомнительно. Больше походит на карьерный рост, не исключающий возвращения в «партию власти» в будущем.