Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:17   25 Апреля 2021
Политика

Канал ОНТ показал видео признания вины участниками заговора против Лукашенко

Канал ОНТ показал видео признания вины участниками заговора против Лукашенко

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал кадры того, как фигуранты дела о подготовке покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.

Показания дали политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Федута заявил, что признает себя виновным в участии в заговоре.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал детали попытки переворота в Белоруссии. По его словам, злоумышленники рассматривали несколько сценариев. Об этом информировала "Парламентская газета".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#белоруссия #лукашенко #ОНТ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров