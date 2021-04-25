22:17 25 Апреля 2021Политика
Канал ОНТ показал видео признания вины участниками заговора против Лукашенко
Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал кадры того, как фигуранты дела о подготовке покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.
Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал кадры того, как фигуранты дела о подготовке покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.
Показания дали политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Федута заявил, что признает себя виновным в участии в заговоре.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал детали попытки переворота в Белоруссии. По его словам, злоумышленники рассматривали несколько сценариев. Об этом информировала "Парламентская газета".