Канал ОНТ показал видео признания вины участниками заговора против Лукашенко

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал кадры того, как фигуранты дела о подготовке покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал кадры того, как фигуранты дела о подготовке покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.

Показания дали политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Федута заявил, что признает себя виновным в участии в заговоре.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал детали попытки переворота в Белоруссии. По его словам, злоумышленники рассматривали несколько сценариев. Об этом информировала "Парламентская газета".