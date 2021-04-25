Британская разведка призвала уважать Россию и ее место в мире

Глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6 Ричард Мур заявил, что Британия должна уважать роль России в мире.

Глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6 Ричард Мур заявил, что Британия должна уважать роль России в мире.

Мур считает, что Лондону нужно уважать место России в мире, но при этом предпринимать действия, которые направлены на "сдерживание" Кремля. Он сказал об этом в интервью британской газете The Sunday Times.

"У нас есть возможность быть с ними на связи и поддерживать контакты, и мы этого хотим. В конечном итоге у нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, однако этот выбор сделан не нами и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому", — поделился глава внешней разведки.

Глава MI-6 утверждает, что нужно противодействовать Кремлю с максимальной жесткостью, но при этом взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире.

Мур добавил, что российский народ ему симпатичен, так как за свою долгую работу ему много раз удалось пообщаться и поработать с россиянами.

"Учитывая мою профессию, я имел дело с достаточно большим числом русских, и я питаю к ним самые теплые чувства", — подчеркнул он.

Глава внешней разведки отдельно отметил важность сохранения связи с Кремлем во время накаленной обстановки между Россией и Западом. Он считает, что необходимо избежать недопонимания между сторонами.