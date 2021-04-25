Россиян предупредили о вреде ежедневного употребления семечек

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала о вреде семечек. Специалист объяснила, какие болезни способен вызвать такой рацион.

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала о вреде семечек. Специалист объяснила, какие болезни способен вызвать такой рацион.

Подсолнечные семечки обладают высоким уровнем содержания жиров, рассказала Бочарова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что тем, кто имеет язву, гастрит и другие проблемы с ЖКТ стоит отказаться от употребления этого продукта. В противном случае возможны обострения, которые выведут болезнь на более тяжелый уровень.

Семечки очень калорийны, отмечает врач. На 100 грамм приходится 500 калорий, что равноценно плитке шоколада. Врач подчеркнула, что организм не воспринимает семечки полноценной едой, поэтому они лишь способствуют набору лишнего веса. Семечки богаты клетчаткой, содержат витамины А, В и Е, магний, который важен для работы сердца и нервной системы.