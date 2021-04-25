Японцы предложили заселить воды Курил акулами-людоедами из-за тренировок серфингистов РФ

Руководство Японии должно заселить акваторию Курильских островов акулами-людоедами в связи с тренировками российских серфингистов на Кунашире. Об этом высказались местные жители.

Руководство Японии должно заселить акваторию Курильских островов акулами-людоедами в связи с тренировками российских серфингистов на Кунашире. Об этом высказались местные жители.

Японцы остро отреагировали на присутствие российских спортсменов в водах Курильской гряды. Тема принадлежности "северных территорий" является одной из наиболее острых для Токио. Япония не может смириться с тем, что острова находятся под контролем России. Несмотря на поправки в Конституции РФ, которые запрещают отчуждение территорий, японские журналисты постоянно обсуждают вопрос Курил.

Тренировка олимпийской сборной России по серфингу стала новой "сенсацией" для прессы. Спортсменов заметили на Кунашире. Японские СМИ утверждают, что серфингисты не готовились к международным соревнованиям, а изучали тихоокеанское побережье и занимались составлением специальной карты стратегически важного острова. Журналисты не учли, что составленная россиянами схема создана для туризма и содержит лучшие места для серфинга.

Жители Японии предположили, что акулы-людоеды отобьют у россиян желание тренироваться в акватории Курил. Читатели СМИ призывали действовать более жестко по отношению к РФ и запретить олимпийской сборной въезд в Страну восходящего солнца, пишет "Политпазл".