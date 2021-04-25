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20:45   25 Апреля 2021
Общество

Фельдман заявил, что Навальный темой своего здоровья манипулирует россиянами

Фельдман заявил, что Навальный темой своего здоровья манипулирует россиянами

Политолог Павел Фельдман раскрыл истинные причины заявлений осужденного блогера Алексея Навального, сторонники которого жалуются на недопуск к нему врачей в покровской колонии.

Врачи основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.) Алексея Навального отправили сотрудникам МСЧ №33 ФСИН РФ и директору ФСИН Александру Калашникову открытое обращение и рекомендательное письмо.

В тексте письма указывается, что лечение, назначенное Навальному медицинскими специалистами Владимирской области, "нельзя считать оптимальным". Соратники блогера требуют перевести его в Москву, где должен собраться консилиум, в котором должны принять участие иностранные медики и врачи самого осужденного.

Политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что единомышленники Навального таким образом пытаются создать информационный шум вокруг его персоны. При этом сам основатель ФБК, считает эксперт, ставит перед собой аналогичную задачу — всеми способами привлечь внимание прессы.

Для этого в ход идет даже тема здоровья. Алексей Навальный манипулирует мнением россиян, заявляя, что к нему якобы не допускают врачей.

"Вот вроде бы достигла кульминации тема допуска к Навальному медицинских работников. Но он же не может теперь расслабиться и никак не напоминать россиянам и мировому сообществу о себе", — подчеркнул Фельдман.

По его словам, осужденный основатель ФБК преследует одну цель — навести шумиху для привлечения аудитории к очередным несанкционированным митингам.

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#навальный #фсин #фбк

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