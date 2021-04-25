Фельдман заявил, что Навальный темой своего здоровья манипулирует россиянами

Политолог Павел Фельдман раскрыл истинные причины заявлений осужденного блогера Алексея Навального, сторонники которого жалуются на недопуск к нему врачей в покровской колонии.

Политолог Павел Фельдман раскрыл истинные причины заявлений осужденного блогера Алексея Навального, сторонники которого жалуются на недопуск к нему врачей в покровской колонии.

Врачи основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.) Алексея Навального отправили сотрудникам МСЧ №33 ФСИН РФ и директору ФСИН Александру Калашникову открытое обращение и рекомендательное письмо.

В тексте письма указывается, что лечение, назначенное Навальному медицинскими специалистами Владимирской области, "нельзя считать оптимальным". Соратники блогера требуют перевести его в Москву, где должен собраться консилиум, в котором должны принять участие иностранные медики и врачи самого осужденного.

Политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что единомышленники Навального таким образом пытаются создать информационный шум вокруг его персоны. При этом сам основатель ФБК, считает эксперт, ставит перед собой аналогичную задачу — всеми способами привлечь внимание прессы.

Для этого в ход идет даже тема здоровья. Алексей Навальный манипулирует мнением россиян, заявляя, что к нему якобы не допускают врачей.

"Вот вроде бы достигла кульминации тема допуска к Навальному медицинских работников. Но он же не может теперь расслабиться и никак не напоминать россиянам и мировому сообществу о себе", — подчеркнул Фельдман.

По его словам, осужденный основатель ФБК преследует одну цель — навести шумиху для привлечения аудитории к очередным несанкционированным митингам.