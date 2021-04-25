Татьяна Бронзова подтвердила подлинность скандальных откровений Прокловой

Писательница Татьяна Бронзова высказала мнение относительно откровений актрисы театра и кино Елены Прокловой о домогательствах, которые она пережила в 15 лет.

Писательница Татьяна Бронзова высказала мнение относительно откровений актрисы театра и кино Елены Прокловой о домогательствах, которые она пережила в 15 лет.

Артистка на шоу "Секрет на миллион" на НТВ рассказала, что в подростковом возрасте до нее домогался некий "кумир миллионов", имя которого она называть отказалась. По словам знаменитости, совершал с ней разные извращенные действия, выдавая это за подготовку к поступлению в Школу-студию МХАТ. По мнению супруги актера Бориса Щербакова Татьяны Бронзовой, Проклова является очень искренним человеком, и она попросту не могла придумать такую душераздирающую историю.

"Мы с Борей вчера позвонили Лене. Она очень переживает, как люди воспримут ее признание, правильно ли ее поймут…" — рассказала писательница.

Она отметила, что Проклова правильно поступила, ведь таким образом она предостерегла молодых актрис. Раньше, по словам Бронзовой, о подобных вещах было не принято говорить публично. Супруга Щербакова также уточнила, что несмотря на сложный характер актриса является очень добрым, преданным и трудолюбивым человеком.