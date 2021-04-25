20:11 25 Апреля 2021Общество
Вакцину "Спутник V" в Венгрии признали самой безопасной и эффективной
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Венгрии оценили как самую безопасную и эффективную. Об этом сообщили разработчики препарата.
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в Венгрии оценили как самую безопасную и эффективную. Об этом сообщили разработчики препарата.
На странице вакцины в социальной сети Twitter представители РФПИ рассказали о публикации венгерских властей последних данных о безопасности и эффективности пяти разных препаратов.
В результате оказалось, что после вакцинации "Спутником V" в 20-32 раза меньше летальных исходов и в 2-6 раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. прививок.