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19:56   25 Апреля 2021
Общество

Перекусы на ходу могут спровоцировать развитие ожирения и заболеваний сердца

Перекусы на ходу могут спровоцировать развитие ожирения и заболеваний сердца

Скорость приема пищи напрямую влияет на риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредили врачи.

Чем быстрее человек съедает содержимое своей тарелки, тем больший вред он наносит своему организму. Ученые провели исследования с участием 1083 человек, которых разделили на три группы: быстрых едоков, умеренных и медленных.

Специалисты наблюдали за здоровьем добровольцев в течение пяти лет. После этого участников проверили на резистентность к инсулину, наличие метаболического синдрома и склонность к тромбозам. Как оказалось, самый высокий показатель расстройства углеводного обмена оказался как раз у испытуемых в группе быстрых едоков.

Медики объяснили это скачками сахара в крови. Когда человек ест слишком быстро, скачки глюкозы провоцируют резистентность к инсулину. Все это может привести к развитию сахарного диабета.

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#здоровье #питание #перекус

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