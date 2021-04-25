Четыре трупа нашли в заброшенном колодце на Украине

Украинские правоохранители обнаружили четыре трупа в заброшенном колодце у поселка в Белгород-Днестровском районе.

Украинские правоохранители обнаружили четыре трупа в заброшенном колодце у поселка в Белгород-Днестровском районе.

Спасатели и следователи прибыли на место обнаружения тел. Погибшими оказались трое мужчин и одна женщина, их возраст — от 23 до 35 лет. Личности граждан еще не установлены. В настоящее время полицейские пытаются выяснить причину произошедшей трагедии.

Недавно следователи обнаружили в сточной канаве тело 14-летней школьницы в Бронницах в Московской области. По предварительной информации, девочка погибла, когда искала в канаве рюкзак, сообщал сайт 360tv.ru.