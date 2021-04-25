Украинский врач рассказал об особенностях новых штаммов коронавируса

Врач из диагностического медицинского центра во Львове Тарас Жиравецкий заявил, что новые штаммы COVID-19 передаются от больного к здоровому человеку очень быстро.

Врач из диагностического медицинского центра во Львове Тарас Жиравецкий заявил, что новые штаммы COVID-19 передаются от больного к здоровому человеку очень быстро.

Специалист также отметил, что после болезни появляются осложнения. В случае заражения новым штаммом витамины и популярные антибиотики не дают нужного результата, самое важное — своевременно начать лечение.

После начала болезни, вызванной новым штаммом COVID-19, уже на 6-7 день или после появления температуры человек рискует получить значительное поражение легких. Узнать об этом можно, если сделать компьютерную томографию или УЗИ легких. Об этом Жиравецкий сообщил в Facebook.