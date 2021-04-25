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19:40   25 Апреля 2021
Общество

Украинский врач рассказал об особенностях новых штаммов коронавируса

Украинский врач рассказал об особенностях новых штаммов коронавируса

Врач из диагностического медицинского центра во Львове Тарас Жиравецкий заявил, что новые штаммы COVID-19 передаются от больного к здоровому человеку очень быстро.

Специалист также отметил, что после болезни появляются осложнения. В случае заражения новым штаммом витамины и популярные антибиотики не дают нужного результата, самое важное — своевременно начать лечение.

После начала болезни, вызванной новым штаммом COVID-19, уже на 6-7 день или после появления температуры человек рискует получить значительное поражение легких. Узнать об этом можно, если сделать компьютерную томографию или УЗИ легких. Об этом Жиравецкий сообщил в Facebook.

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#вирус #штамм #коронавирус

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