Все российские школьные учебники проверят после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Все российские школьные учебники проверят после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, полный анализ всех учебников будет проведет в короткие сроки.

21 апреля во время своего выступления глава государства упомянул, что некоторые современные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве. По словам Путина, это вызывает у него удивление.

"Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", — подчеркнул Кравцов в эфире телеканала "Россия-1".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также пообещал узнать у Путина, о каком именно учебнике истории шла речь. Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, в свою очередь, отметил, что замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо.