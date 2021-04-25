Политолог Еремина считает, что Земан не принимает решения самостоятельно

Президент Чехии Милош Земан не принимает решения самостоятельно, им руководят более крупные игроки.

Президент Чехии Милош Земан не принимает решения самостоятельно, им руководят более крупные игроки.

Такое мнение выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. По ее словам, Земаном управляют третьи лица, которые являются очень влиятельными и их волнуют денежные вопросы. Двоякая позиция Праги в отношении Москвы обусловлена одним главным фактором, уверена она.

"Его руками политику пытаются проводить более крупные игроки, у которых есть уже своя, более жесткая позиция по отношению к России", — цитирует Еремину Пятый канал.

Сам Земан своими высказываниями пытается смягчить удар, который самостоятельно же наносит по Чехии, заключила она.

Ранее президент Чехии выступил перед гражданами с обращением и призвал дождаться завершения расследования по взрывам склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, выводы нужно делать только после оглашения результатов. Также он призвал отменить антироссийские санкции.