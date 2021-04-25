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18:51   25 Апреля 2021
Наука

Ученые выяснили, что раковые клетки воспроизводят ДНК в ускоренном режиме

Ученые выяснили, что раковые клетки воспроизводят ДНК в ускоренном режиме

Процесс восстановления ДНК в раковых клетках происходит в ускоренном режиме, сообщили ученые Московского физико-технического института.

На образцах тканей щитовидной железы ученые исследовали профили активности всех известных репарационных путей: при раке, при доброкачественных опухолях, а также в здоровых тканях. Об этом сообщила один из авторов работы, научный сотрудник МФТИ Марианна Золотовская.

Результаты исследования показали, что раковые клетки синтезируют ДНК и делятся в быстром режиме. При этом ускоренно функционируют основные системы восстановления для сохранения хромосомной организации ДНК. Сотрудник МФТИ Антон Буздин добавил, что оказываются не нужны механизмы "контроля качества" ДНК, ведь в таком случае раковые клетки бы не могли существовать. Работа ученых объясняет парадокс ДНК-репарации в опухолях.

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#днк #исследования #рак

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