Ядерный туризм: Украина сделает из Чернобыля «курорт» спустя 35 лет после трагедии

По замыслу властей страны в годовщину ужасающей техногенной катастрофы Припять рискует стать полноценным туристическим «активом».

Город-призрак, в котором когда-то жили рабочие атомной станции вместе с семьями, рискует стать полноценным туристическим «активом», стабильно пополняя казну Украины — по крайней мере, на это надеются киевские власти. Так история и необходимость государства выживать в новых, совсем не социалистических условиях хладнокровно превращает чернобыльскую трагедию в экономический ресурс: на «зону отчуждения» у администрации Владимира Зеленского грандиозные планы.

За 35 лет, прошедших после ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС, главную аллею в опустевшей Припяти «захватили» растения, деревья и осмелевшие дикие животные. Правда теперь центральную улицу тщательно расчистили от буйства зелени и подключили к электросети.

Пусть за последние десять лет до Чернобыля добралась только горстка выносливых туристов (большинство заезжает нелегальным путем, с помощью «сталкеров»), но украинские власти уверены — скоро от желающих не будет отбоя.

Внезапная популярность

Осведомленность о чернобыльских событиях на Западе резко выросла в 2019 году. Как водится, не без помощи массовой культуры: вспомнить мир о катастрофе заставил сериал «Чернобыль» американского телеканала HBO, снятый США и Великобританией. Очевидцы трагедии неоднократно критиковали его за искажение событий и «развесистую клюкву», как называют самые стереотипные представления иностранцев о советской душе, но многим зрителям картина действительно понравилась — рейтинги зашкаливают.

Оглушительный успех блокбастера намекнул украинским властям на потенциальную «золотую жилу»: массовый туризм не только поможет сохранить память о событиях 1986 года, но и принесет деньги для восстановительных работ в зоне отчуждения. Помимо реставрации, правительство Украины планирует открыть в Припяти новый музей. Экспонатом станет спасательное оборудование, использовавшееся во время ликвидации катастрофы 35 лет назад.

После взрыва АЭС рабочих и ученых разместили в городе Славутич, созданном специально для этих целей в 30 километрах от места взрыва. Опустевшая чернобыльская зона осталась незыблемым напоминанием — и о фатальных человеческих ошибках, которые привели к взрыву четвертого реактора, и об отчаянном героизме ликвидаторов.

Сейчас украинские чиновники предполагают, что в конечном итоге не только зону отчуждения и Припять, но даже затопленный реактор, до сих пор небезопасный из-за радиации, можно превратить в туристическую инфраструктуру.

«Наш туризм уникален, это не классическая концепция туризма. Это место медитации и размышлений, где вы можете увидеть и последствия человеческой ошибки, и человеческий героизм в попытках ее исправить», — цитирует Euronews первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдана Боруховского.

Как заявляют украинские чиновники, после выхода сериала HBO число туристов в Припяти удвоилось в 2019 году перед тем, как пандемия коронавируса полностью остановила туристический поток к середине 2020 года.

Власти страны надеются использовать весь рекреационный потенциал Чернобыля, как только отступит COVID-19. Поэтому после очистки от растительности и последующей электрификации в Припяти планируется проложить через руины пешеходные дорожки, чтобы туристы могли осмотреть главные достопримечательности — заброшенный городской бассейн и парк развлечений.

Летопись природы

Сейчас все четыре реактора станции находятся в процессе демонтажа — предположительно, работы будут идти до 2064 года. Некоторые места на АЭС могли оставаться радиоактивными в течении столетий, но сейчас уровень заражения достаточно низкий и неопасный для туристических посещений. Несмотря на это, Украина по-прежнему запрещает долгосрочное проживание внутри зоны, хотя считается, что около сотни человек бросили вызов закону и продолжают там жить.

Отсутствие людей положительно повлияло на дикую природу: в Чернобыле живут медведи, бизоны, волки, рыси, дикие лошади и десятки видов птиц. Фауна привлекает биологов, изучающих реакцию животных на долгое отсутствие человеческой деятельности.

«Это гигантская территория, на которой мы ведем летопись природы. Зона отчуждения — это не проклятие, а наш ресурс», — рассказал биолог Денис Вишневский.

Руководство страны точку зрения ученого разделяет. Иначе зачем Украина намерена добиваться внесения зоны отчуждения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

«Чернобыль не должен стать дикой площадкой для охотников за приключениями. Люди должны покидать зону отчуждения, воскресив историческую память об этом месте и осознав его важности для всего человечества», — констатирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Вследствие ошибок, допущенных при проведении проектного испытания восьмого турбогенератора на четвертом энергоблоке, в 01:23 произошел гидротермический взрыв. Техногенная катастрофа унесла жизни по меньшей мере 4 000 человек.