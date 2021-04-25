Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:42   25 Апреля 2021
Происшествия

Российского актера Паля допрашивают по факту избиения хоккеиста

Российского актера Паля допрашивают по факту избиения хоккеиста

Полиция допрашивает актера Александра Паля и двух его друзей по факту избиения хоккеиста МХЛ ЦСКА Кевина Антипова.

У пострадавшего спортсмена столичные медики диагностировали перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Сейчас он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Молодой спортсмен уже написал заявление в полицию.

32-летнего актера театра и кино в настоящий момент находится на допросе. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Хоккеист рассказал стражам порядка, что в момент нападения Паль якобы был в состоянии опьянения. Эта информация пока проверяется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #драка #александр паль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров