Российского актера Паля допрашивают по факту избиения хоккеиста

Полиция допрашивает актера Александра Паля и двух его друзей по факту избиения хоккеиста МХЛ ЦСКА Кевина Антипова.

Полиция допрашивает актера Александра Паля и двух его друзей по факту избиения хоккеиста МХЛ ЦСКА Кевина Антипова.

У пострадавшего спортсмена столичные медики диагностировали перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Сейчас он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Молодой спортсмен уже написал заявление в полицию.

32-летнего актера театра и кино в настоящий момент находится на допросе. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Хоккеист рассказал стражам порядка, что в момент нападения Паль якобы был в состоянии опьянения. Эта информация пока проверяется.