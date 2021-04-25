Журналисты The Mirror раскрыли неожиданную роль Кейт Миддлтон в королевской семье

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон получила особенную роль в процессе налаживания отношений между членами королевской семьи Великобритании.

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон получила особенную роль в процессе налаживания отношений между членами королевской семьи Великобритании.

Речь идет о ссоре между братьями Гарри и Уильямом. После выхода скандального интервью Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри отношения принцев стали очень напряженными. Тот факт, что младший наследник престола также раскрыл американской знаменитости некоторые личные вещи о королевской семье, еще больше разозлили принца Уильяма.

Оказалось, что особая роль в этом конфликте досталась Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская потратила много сил, чтобы помирить своего мужа с братом.

"Возможно, она станет для братьев объединяющей силой, чтобы исцелить их раскол. Она не хотела бы, чтобы все продолжалось так, как есть", — поделился источник таблоида The Mirror.

Принц Филипп был похоронен 17 апреля. Принц Гарри посетил прощальную церемонию с дедушкой. Однако после похорон он отказался оставаться на юбилее королевы Елизаветы II и улетел обратно в США.