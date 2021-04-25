Байден показал худший рейтинг после первых 100 дней президентства

Президент США Джо Байден показал один из худших результатов по уровню народного одобрения после первых 100 дней нахождения в должности главы государства.

Президент США Джо Байден показал один из худших результатов по уровню народного одобрения после первых 100 дней нахождения в должности главы государства.

Соответствующее социологическое исследование провели американские издания Washington Post и ABC News. Согласно данным опроса, действия Джо Байдена в качестве главы Белого дома одобрили только 52% респондентов.

Это является одним из самых худших показателей в истории Америки. С 1945 года более низкий рейтинг был только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%).

Слабое место Байдена оказалось в сфере решения проблем, связанных с миграционным кризисом на границе с Мексикой. Только 37% опрошенных американцев довольны его политикой в этой плоскости.