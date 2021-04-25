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18:04   25 Апреля 2021
Политика

Байден показал худший рейтинг после первых 100 дней президентства

Байден показал худший рейтинг после первых 100 дней президентства

Президент США Джо Байден показал один из худших результатов по уровню народного одобрения после первых 100 дней нахождения в должности главы государства.

Соответствующее социологическое исследование провели американские издания Washington Post и ABC News. Согласно данным опроса, действия Джо Байдена в качестве главы Белого дома одобрили только 52% респондентов.

Это является одним из самых худших показателей в истории Америки. С 1945 года более низкий рейтинг был только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%).

Слабое место Байдена оказалось в сфере решения проблем, связанных с миграционным кризисом на границе с Мексикой. Только 37% опрошенных американцев довольны его политикой в этой плоскости.

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#сша #рейтинг #байден

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