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17:51   25 Апреля 2021
Политика

Депутат Госдумы оценил развенчание принципа highly likely со стороны президента Чехии

Депутат Госдумы оценил развенчание принципа highly likely со стороны президента Чехии

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой оценил заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств по делу о взрыве склада.

По словам заместителя председателя Госдумы, слова чешского лидера стали первым в истории случаем развенчания принципа highly likely, следуя которому страны коллективного Запада регулярно обвиняют Россию в различных преступлениях.

"Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения в адрес нашей страны", — написал он в личном Telegram-канале.

Стоит отметить, что ранее президент Чехии выступил с официальным заявлением о расследовании дела по взрыву склада с боеприпасами в деревне Врбетице.

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#чехия #земан #петр толстой

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