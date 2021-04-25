17:51 25 Апреля 2021Политика
Депутат Госдумы оценил развенчание принципа highly likely со стороны президента Чехии
Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой оценил заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств по делу о взрыве склада.
Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой оценил заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств по делу о взрыве склада.
По словам заместителя председателя Госдумы, слова чешского лидера стали первым в истории случаем развенчания принципа highly likely, следуя которому страны коллективного Запада регулярно обвиняют Россию в различных преступлениях.
"Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения в адрес нашей страны", — написал он в личном Telegram-канале.
Стоит отметить, что ранее президент Чехии выступил с официальным заявлением о расследовании дела по взрыву склада с боеприпасами в деревне Врбетице.