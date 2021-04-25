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17:49   25 Апреля 2021
Общество

ФБК спекулирует на теме "болезней" Навального для привлечения участников незаконных акций

ФБК спекулирует на теме "болезней" Навального для привлечения участников незаконных акций

Новые протесты команды осужденного блогера Алексея Навального будут вращаться вокруг его "болезней", поскольку другого ресурса для мобилизации сторонников в настоящий момент нет. 

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный получил всю необходимую медицинскую помощь и завершил голодовку. Теперь "угрозы здоровью", о которой говорили в ФБК, нет, пишет Nation News.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что перед несогласованными акциями будут поступать сообщения о новых болезнях московского блогера. Таким образом, ФБК продолжит спекулировать на этой теме для привлечения участников к незаконным демонстрациям.

"Основные новости, которые он поставляет из заключения — это разнообразные болезни, которые у него возникают. Поэтому будем ожидать, скорее всего, новых подобного рода заявлений", — заявил собеседник агентства.

Кроме того, Шаповалов считает, что соратник основателя ФБК Леонид Волков продолжит анонсировать новые протесты в надежде, что удастся сохранить позиции в информационной повестке. В том числе оправдать деятельность в глазах своего заказчика — Вашингтона.

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#навальный #волков #шаповалов #фбк

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