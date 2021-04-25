Новые протесты команды осужденного блогера Алексея Навального будут вращаться вокруг его "болезней", поскольку другого ресурса для мобилизации сторонников в настоящий момент нет.

Новые протесты команды осужденного блогера Алексея Навального будут вращаться вокруг его "болезней", поскольку другого ресурса для мобилизации сторонников в настоящий момент нет.

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный получил всю необходимую медицинскую помощь и завершил голодовку. Теперь "угрозы здоровью", о которой говорили в ФБК, нет, пишет Nation News.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что перед несогласованными акциями будут поступать сообщения о новых болезнях московского блогера. Таким образом, ФБК продолжит спекулировать на этой теме для привлечения участников к незаконным демонстрациям.

"Основные новости, которые он поставляет из заключения — это разнообразные болезни, которые у него возникают. Поэтому будем ожидать, скорее всего, новых подобного рода заявлений", — заявил собеседник агентства.

Кроме того, Шаповалов считает, что соратник основателя ФБК Леонид Волков продолжит анонсировать новые протесты в надежде, что удастся сохранить позиции в информационной повестке. В том числе оправдать деятельность в глазах своего заказчика — Вашингтона.