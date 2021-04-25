Эффективность оральных контрацептивов может снижаться после донорства крови

Эффективность оральных контрацептивов значительно снижается после донорства. Это, в свою очередь, может привести к нежелательной беременности.

Эффективность оральных контрацептивов значительно снижается после донорства. Это, в свою очередь, может привести к нежелательной беременности.

Именно поэтому перед процедурой переливания крови необходимо проконсультироваться с врачом. Об этом рассказала главврач ГБУЗ "Станция переливания крови" столичного Депздрава Ольга Майорова.

"Если гормональные контрацептивы используются только с целью контрацепции, то они не считаются противопоказанием. Но если гормональные контрацептивы применяются для лечения гинекологических заболеваний, в этом случае надо сначала вылечиться, а потом уже стать донором", — объяснила специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Концентрация оральных контрацептивов, особенно после донации плазмы и тромбоцитов, снижается, что может привести к нежелательной беременности. Перед процедурой врачи всегда предупреждают об этом, подчеркнула Майорова.