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17:38   25 Апреля 2021
Спорт

Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике

Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике

Сборная России стала лидером медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую награду.

Следом за россиянами расположилась команда Великобритании, которая сумела завоевать одну золотую медаль, одну серебряную и четыре бронзовых. Третьими в гонке стали швейцарцы.

Российский гимнаст Никита Нагорный стал лидером в личном многоборье и вольных упражнениях, а его соотечественник Давид Белявский — в упражнениях на перекладине. Виктории Листуновой удалось стать обладательницей золотой медали в личном многоборье, а Ангелине Мельниковой — в упражнениях на разновысоких брусьях.

Кроме этого, Никита Нагорный дважды стал серебряным призером соревнований в упражнениях на коне и кольцах. Мельникова забрала серебряные награды в вольных упражнениях и личном многоборье и бронзу в опорном прыжке. Еще две награды за второе место выиграл Белявский, а Владислава Уразова один раз стала второй.

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#россия #гимнастика #чемпионат европы

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