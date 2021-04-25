Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике

Сборная России стала лидером медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую награду.

Сборная России стала лидером медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую награду.

Следом за россиянами расположилась команда Великобритании, которая сумела завоевать одну золотую медаль, одну серебряную и четыре бронзовых. Третьими в гонке стали швейцарцы.

Российский гимнаст Никита Нагорный стал лидером в личном многоборье и вольных упражнениях, а его соотечественник Давид Белявский — в упражнениях на перекладине. Виктории Листуновой удалось стать обладательницей золотой медали в личном многоборье, а Ангелине Мельниковой — в упражнениях на разновысоких брусьях.

Кроме этого, Никита Нагорный дважды стал серебряным призером соревнований в упражнениях на коне и кольцах. Мельникова забрала серебряные награды в вольных упражнениях и личном многоборье и бронзу в опорном прыжке. Еще две награды за второе место выиграл Белявский, а Владислава Уразова один раз стала второй.