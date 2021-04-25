Названы украинские города, которые намерены присоединиться к РФ
Политолог Сергей Марков указал на несколько украинских городов, которые теоретически согласились бы стать частью России.
Эксперт предположил, что в случае проведения соответствующего референдума о территориальной принадлежности жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья проголосовали бы за вхождение в состав России. Он также отметил, что с большей долей вероятности идею о присоединении к Российской Федерации поддержали бы граждане Луганской и Донецкой народных республик.
К таким выводам Марков пришел на основании личных бесед с жителями указанных территорий. Примечательно, что шанс присоединиться к России уже есть у некоторых украинцев — 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов.