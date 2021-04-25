Названы украинские города, которые намерены присоединиться к РФ

Политолог Сергей Марков указал на несколько украинских городов, которые теоретически согласились бы стать частью России.

Политолог Сергей Марков указал на несколько украинских городов, которые теоретически согласились бы стать частью России.

Эксперт предположил, что в случае проведения соответствующего референдума о территориальной принадлежности жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья проголосовали бы за вхождение в состав России. Он также отметил, что с большей долей вероятности идею о присоединении к Российской Федерации поддержали бы граждане Луганской и Донецкой народных республик.

К таким выводам Марков пришел на основании личных бесед с жителями указанных территорий. Примечательно, что шанс присоединиться к России уже есть у некоторых украинцев — 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов.