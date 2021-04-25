Оружейный барон, владевший взорванными в Чехии боеприпасами, сознался в сговоре с Украиной

Емельян Гебрев признался, куда хотел отправить оружие, взорвавшееся на складах в чешской Врбетице.

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев в письме The New York Times признался, что именно его оружие хранилось на взорвавшихся в 2014 году оружейных складах в чешской Врбетице. Предприниматель озвучил то, что ранее отрицал: его компания «EMCO» поставляла военную технику на Украину в самом начале гражданского конфликта на востоке страны.

«Гебрев неохотно обсуждал связи своей компании с Украиной. Сначала он заявил, что фирма полностью прекратила экспорт боеприпасов в страну в начале войны в 2014 году. Но в пятницу он признал, что "EMCO" подписала контракт с "уполномоченными украинскими компаниями" в конце 2014 года после начала войны. В более раннем письме Гебрев настаивал, что оружие, хранящееся на чешских складах, не предназначалось для Украины», — пишет корреспондент NYT.

Чешский скандал: болгарский оружейный барон Емельян Гебрев в электронном письме The New York Times признал, что продавал оружие Украине после 2014 г — NYThttps://t.co/xSj93EdqpL Чехов, похоже, снова подставили с этими расследованиями. И кто - снова мериканцы! pic.twitter.com/HztjtexdSg — ollga k. (@k_ollga) April 25, 2021

Поставки болгарской компанией артиллерийских боеприпасов для военных сил Украины на условиях анонимности подтвердили нынешний и бывший украинские чиновники, пишет американская газета.

Экс-госслужащий уточнил, что ящики с вооружением маркировались так, будто они предназначены для Таиланда, чтобы «сочувствующие России» в болгарском правительстве не смогли блокировать оружейные поставки на Украину (сначала оружие должны были отправить из Чехии в Болгарию). При этом утверждается, будто российское руководство все равно «обнаружило поставки и оказало давление на болгарское правительство», чтобы там пресекли опасный экспорт.

Дипломатический скандал

В четверг, 22 апреля, в МИД Чехии пригрозили высылкой еще 60 российских дипломатов в дополнение к 18 сотрудникам дипмиссии. Ранее они были высланы из страны после обвинений от официальной Праги в работе на спецслужбы РФ и чешских заявлений о якобы причастности «российских агентов» Петрова и Боширова к взрывам на оружейных складах во Врбетице. В ответ руководство РФ обязало 20 чешских дипломатов покинуть страну до понедельника.

25 апреля оказалось, что в Праге поспешили с выводами: чешский президент Милош Земан сообщил, что в отчетах контрразведки нет доказательств присутствия россиян на взорвавшихся складах. Примечательно, что перед происшествием помещение одного из складов осматривалось, но взрывного устройства там не обнаружили, сказал Земан.

При этом чешские правоохранители установили связь торговца оружием Гебрева со взрывами: Земан подтвердил, что боеприпасы должны были отправиться из Врбетицы в Болгарию, о чем «есть договор купли-продажи».

«Мы работаем с двумя версиями — что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия — что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», — отметил президент Чехии.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян иронично отметила, что в таком случае склады взорвались точно не по вине Боширова и Петрова: она брала у них интервью после того, как западные политики обвинили мужчин в покушении на военного разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании.

«Они даже со мной обращались очень осторожно. А я ведь не боеприпас», — пошутила Симоньян.

Ранее экс-президент Чехии Вацлав Клаус осудил обвинения Праги в адрес России. По словам экс-главы государства, чиновники не обладают достаточным количеством доказательств, чтобы выступать с подобными заявлениями. Осуждение «антироссийской истерии» поддержал сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков, назвав оценку Клауса «красноречивой».