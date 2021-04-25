Вдова Табакова осудила Проклову за откровения о домогательствах

Вдова режиссера Олега Табакова, 55-летняя актриса театра и кино Марина Зудина осудила звезду "Мимино" Елену Проклову, рассказавшую о растлившем ее в юности известном артисте.

Вдова режиссера Олега Табакова, 55-летняя актриса театра и кино Марина Зудина осудила звезду "Мимино" Елену Проклову, рассказавшую о растлившем ее в юности известном артисте.

Вдова мэтра российского кинематографа разместила в своем Instagram-аккаунте пост, в котором поздравила поклонников с Вербным воскресеньем и пожелала, чтобы в этот день они не столкнулись с человеческой глупостью.

"Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю", — написала Зудина.

Поклонники разгадали неочевидный смысл этой публикации, таящийся между строк: фолловеры сочли пост Зудиной реакцией на откровения Прокловой в программе "Секрет на миллион", выходящей в эфире телеканала НТВ.

Одна из пользовательниц, комментируя эту историю, назвала Проклову больной женщиной. Вдова Табакова в ответ на это заявила, что 67-летняя актриса пытается пропиариться на этой теме. Зудина добавила, что ей стыдно за Проклову, которой больше нечем привлечь к себе внимание.