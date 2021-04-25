17:09 25 Апреля 2021Общество
Российский иммунолог оценил вероятность перехода COVID-19 от человека к животным
Коронавирус может сменить приоритеты и избрать животных в качестве основных носителей. На это повлияет формирование коллективного иммунитета.
Коронавирус может сменить приоритеты и избрать животных в качестве основных носителей. На это повлияет формирование коллективного иммунитета.
Коронавирусная инфекция может уйти от человека к животным. Такое мнение в беседе с информационным агентством URA.RU озвучил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По словам специалиста, коронавирус может стать природноочаговой инфекцией. Это станет возможным тогда, когда иммунная прослойка людей достигнет показателей в 70%. В этом случае SARS-CoV-2 найдет себе новых носителей в лице животных. При этом вирус может вновь вернуться к человеку при условии, что уровень коллективного иммунитета к инфекции опустится до определенных значений.