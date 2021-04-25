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17:09   25 Апреля 2021
Общество

Российский иммунолог оценил вероятность перехода COVID-19 от человека к животным

Российский иммунолог оценил вероятность перехода COVID-19 от человека к животным

Коронавирус может сменить приоритеты и избрать животных в качестве основных носителей. На это повлияет формирование коллективного иммунитета.

Коронавирусная инфекция может уйти от человека к животным. Такое мнение в беседе с информационным агентством URA.RU озвучил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, коронавирус может стать природноочаговой инфекцией. Это станет возможным тогда, когда иммунная прослойка людей достигнет показателей в 70%. В этом случае SARS-CoV-2 найдет себе новых носителей в лице животных. При этом вирус может вновь вернуться к человеку при условии, что уровень коллективного иммунитета к инфекции опустится до определенных значений.

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