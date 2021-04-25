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16:24   25 Апреля 2021
Наука

Российская национальная станция появится на орбите к 2035 году

Российская национальная станция появится на орбите к 2035 году

Роскосмос планирует завершить развертывание национальной космической станции на орбите до 2035 года, сообщил исполнительный директор госкорпорации Александр Блошенко.

Ранее сообщалось, что станция будет собрана в два этапа. К реализации ее строительства приступили ввиду того, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции (МКС).

По имеющейся информации, базовым модулем для новой станции станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально строился для МКС, но так и не дождался запуска.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказывал, что научное оборудование разместят не внутри, а снаружи станции, а обслуживать его будут роботы под управлением космонавтов.

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#станция #роскосмос #орбита

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