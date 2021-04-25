Российская национальная станция появится на орбите к 2035 году

Роскосмос планирует завершить развертывание национальной космической станции на орбите до 2035 года, сообщил исполнительный директор госкорпорации Александр Блошенко.

Роскосмос планирует завершить развертывание национальной космической станции на орбите до 2035 года, сообщил исполнительный директор госкорпорации Александр Блошенко.

Ранее сообщалось, что станция будет собрана в два этапа. К реализации ее строительства приступили ввиду того, что Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции (МКС).

По имеющейся информации, базовым модулем для новой станции станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально строился для МКС, но так и не дождался запуска.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказывал, что научное оборудование разместят не внутри, а снаружи станции, а обслуживать его будут роботы под управлением космонавтов.