Официальный Киев взбудоражен прошедшим 24 апреля в Донецке форумом «Единство русских: защита прав и свобод».

Официальный Киев взбудоражен прошедшим 24 апреля в Донецке форумом «Единство русских: защита прав и свобод», заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов. По его мнению, украинцы должны воссоединиться с «Большой Россией», приняв помощь от непризнанных народных республик Донбасса.

«Оставшаяся часть Украины заблудилась в дебрях мнимой европейскости и погибает в окружении гиен в шкуре «слуг народа». Только украинские жители смогут остановить тот геноцид, который над ними проводят Зе-шуты, возомнившие себя вершителями человеческих судеб», — рассказал Муратов изданию «ПолитНавигатор».

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, побывавший на мероприятии, считает форум «Единство русских» приговором для нынешнего украинского руководства. По его мнению, в Киеве испугались вызова лидера ДНР Дениса Пушилина, назначившего Владимиру Зеленскому встречу на территории народных республик для «честного разговора» и урегулирования конфликта.

Пушилин подчеркнул, что русские жители Украины живут под гнетом унижений: их регулярно обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны только за то, что они говорят и думаю по-русски, помнят историю и «кровно связаны с Россией».

«Язык стал маркером принадлежности к «своим». Сегодня Киев запрещает использовать русский язык в науке, медицине, образовании, сфере обслуживания. Миссия ООН настаивает на том, что Украина обязана принять закон о защите прав нацменьшинств. Но это просто смешно – называть русских на Украине меньшинством», — заявил глава ДНР.

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