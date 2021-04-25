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15:49   25 Апреля 2021
Политика

Симоньян объяснила, почему Петров и Боширов непричастны ко взрывам в Чехии

Симоньян объяснила, почему Петров и Боширов непричастны ко взрывам в Чехии

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что россияне Петров и Боширов не могут быть причастны ко взрыву во Врбетице в 2014 году.

Так она прокомментировала заявление президента Чехии Милоша Земана, который заявил, что причиной взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году могли стать неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб.

"Тогда это точно не Боширов и Петров. Они даже со мной обращались очень осторожно. А я ведь не боеприпас", — иронично написала Симоньян в Telegram-канале.

По словам Земана, в отчетах контрразведки не было доказательств якобы присутствия "российских агентов" на складе.

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#чехия #симоньян #Врбетица

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