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15:36   25 Апреля 2021
Общество

Минэнерго Белоруссии заявило о хакерской атаке на сайт БелАЭС

Минэнерго Белоруссии заявило о хакерской атаке на сайт БелАЭС

Хакеры взломали портал Белорусской атомной электростанции и опубликовали на нем не соответствующую действительности информацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Республики Беларусь. Сайт стал недоступен после хакерской атаки, отметили в ведомстве на официальном канале в Telegram. Сейчас специалисты проводят работы по его восстановлению.

Ранее на портале появилась информация об аварии на электростанции. Хакеры заявили, что являются "небезразличными сотрудниками БелАЭС". Злоумышленники не стали скрывать связь сообщения с 35-летней годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

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#белоруссия #хакеры #белаэс

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