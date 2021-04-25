Минэнерго Белоруссии заявило о хакерской атаке на сайт БелАЭС

Хакеры взломали портал Белорусской атомной электростанции и опубликовали на нем не соответствующую действительности информацию.

Хакеры взломали портал Белорусской атомной электростанции и опубликовали на нем не соответствующую действительности информацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Республики Беларусь. Сайт стал недоступен после хакерской атаки, отметили в ведомстве на официальном канале в Telegram. Сейчас специалисты проводят работы по его восстановлению.

Ранее на портале появилась информация об аварии на электростанции. Хакеры заявили, что являются "небезразличными сотрудниками БелАЭС". Злоумышленники не стали скрывать связь сообщения с 35-летней годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.