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15:26   25 Апреля 2021
Политика

МИД РФ раскритиковал нападки со стороны Чехии

МИД РФ раскритиковал нападки со стороны Чехии

Министерство иностранных дел России оценило безосновательные обвинения со стороны Чехии по делу о взрыве склада во Врбетице.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у официальной Праги не было никаких причин для связи инцидента на складе с боеприпасами с российской стороной.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что спецслужбы страны не смогли установить причастность "российских агентов" к взрыву на складе. При этом глава республики призвал дождаться окончания официального расследования.

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#россия #мид #чехия

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