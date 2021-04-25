15:26 25 Апреля 2021Политика
МИД РФ раскритиковал нападки со стороны Чехии
Министерство иностранных дел России оценило безосновательные обвинения со стороны Чехии по делу о взрыве склада во Врбетице.
Министерство иностранных дел России оценило безосновательные обвинения со стороны Чехии по делу о взрыве склада во Врбетице.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у официальной Праги не было никаких причин для связи инцидента на складе с боеприпасами с российской стороной.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что спецслужбы страны не смогли установить причастность "российских агентов" к взрыву на складе. При этом глава республики призвал дождаться окончания официального расследования.