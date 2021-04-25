МИД РФ раскритиковал нападки со стороны Чехии

Министерство иностранных дел России оценило безосновательные обвинения со стороны Чехии по делу о взрыве склада во Врбетице.

Министерство иностранных дел России оценило безосновательные обвинения со стороны Чехии по делу о взрыве склада во Врбетице.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у официальной Праги не было никаких причин для связи инцидента на складе с боеприпасами с российской стороной.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что спецслужбы страны не смогли установить причастность "российских агентов" к взрыву на складе. При этом глава республики призвал дождаться окончания официального расследования.