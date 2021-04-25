Гинцбург допустил окончание пандемии коронавируса в России в ноябре

Пандемия коронавируса в России с большой долей вероятности может завершиться в ноябре. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Пандемия коронавируса в России с большой долей вероятности может завершиться в ноябре. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам академика, ноябрь — более реалистичный срок. Так Гинцбург ответил на вопрос, когда в стране ожидать окончания пандемии, в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на аналогичный вопрос заявила, что ситуация с коронавирусом в России разрешится, когда будет достигнут коллективный иммунитет. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также придерживается мнения, что завершения пандемии стоит ожидать после вакцинации российских граждан.