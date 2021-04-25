МИД РФ формирует список "недружественных государств"

Министерство иностранных дел России сообщило о формировании списка "недружественных государств", в который вошли США.

Министерство иностранных дел России сообщило о формировании списка "недружественных государств", в который вошли США.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что страны, попавшие в этот список, больше не смогут нанимать россиян на работу в свои посольства.

Кроме того, в МИД РФ прокомментировали указ президента России Владимира Путина о мерах против "недружественных стран". Дипломаты подчеркнули, что российская сторона всего лишь совершает ответные шаги.