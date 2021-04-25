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15:02   25 Апреля 2021
Наука

Осколки мозаик из Византии обнаружили в главной мечети Кордовы

Осколки мозаик из Византии обнаружили в главной мечети Кордовы

Ученые из Испании установили, что стеклянные тессеры мозаик кордовской Мескиты были привезены из Византии.

После проведения ряда анализов мозаики Большой соборной мечети Омейядов исследователи пришли к заключению, что в оформлении использовалось сырье, которое добывали в Византии. Также этот факт подтверждают и исторические источники. В 12 веке арабский географ Мухаммад аль-Идриси писал, что император Византии отправлял в Кордову элементы мозаики.

Историки считают, что византийский император отправлял не только материалы для работ, но и мастеров, которые участвовали в процессах строительства. Таким образом предпринимались шаги для налаживания отношений между средневековыми государствами.

Большую соборную мечеть Кордовы начали строить в 785 году после того, как мусульманами был захвачен Пиренейский полуостров. Эта мечеть — главный религиозный символ Кордовского халифата.

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#исследования #византия #мозаика #мечеть Кордовы

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