Осколки мозаик из Византии обнаружили в главной мечети Кордовы
Ученые из Испании установили, что стеклянные тессеры мозаик кордовской Мескиты были привезены из Византии.
После проведения ряда анализов мозаики Большой соборной мечети Омейядов исследователи пришли к заключению, что в оформлении использовалось сырье, которое добывали в Византии. Также этот факт подтверждают и исторические источники. В 12 веке арабский географ Мухаммад аль-Идриси писал, что император Византии отправлял в Кордову элементы мозаики.
Историки считают, что византийский император отправлял не только материалы для работ, но и мастеров, которые участвовали в процессах строительства. Таким образом предпринимались шаги для налаживания отношений между средневековыми государствами.
Большую соборную мечеть Кордовы начали строить в 785 году после того, как мусульманами был захвачен Пиренейский полуостров. Эта мечеть — главный религиозный символ Кордовского халифата.