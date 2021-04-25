Осколки мозаик из Византии обнаружили в главной мечети Кордовы

Ученые из Испании установили, что стеклянные тессеры мозаик кордовской Мескиты были привезены из Византии.

Ученые из Испании установили, что стеклянные тессеры мозаик кордовской Мескиты были привезены из Византии.

После проведения ряда анализов мозаики Большой соборной мечети Омейядов исследователи пришли к заключению, что в оформлении использовалось сырье, которое добывали в Византии. Также этот факт подтверждают и исторические источники. В 12 веке арабский географ Мухаммад аль-Идриси писал, что император Византии отправлял в Кордову элементы мозаики.

Историки считают, что византийский император отправлял не только материалы для работ, но и мастеров, которые участвовали в процессах строительства. Таким образом предпринимались шаги для налаживания отношений между средневековыми государствами.

Большую соборную мечеть Кордовы начали строить в 785 году после того, как мусульманами был захвачен Пиренейский полуостров. Эта мечеть — главный религиозный символ Кордовского халифата.