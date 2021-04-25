Виктор Баранец рассказал, чего не хватило для успешного покушения на Лукашенко

Для успешного покушения на главу государства нужен профессионализм организаторов и продуманный план, заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Для успешного покушения на главу государства нужен профессионализм организаторов и продуманный план, заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Как считает Баранец, для покушения недостаточно иметь много денег. Именно в этом была главная ошибка тех, кто задумал совершить нападение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, говорит он. По словам обозревателя "КП", Америка в отношении Белоруссии всегда действовала "окольными путями".

"Они сидят в засаде, а главными действующими лицами выступают Польша и Прибалтика, через чьи структуры были заказаны как прошлогодние протесты, так и нынешнее покушение", — цитирует Баранца Федеральное агентство новостей (ФАН).

В 2020 году Америка выделила много денег на "белорусскую оппозицию", но митинги и протесты в республике угасли, что в США восприняли как провал. Все дело в том, что деньги попали в руки дураков, которые не смогли выполнить поручение Вашингтона и совершить покушение на Лукашенко, заключил Баранец.