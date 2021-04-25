Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:00   25 Апреля 2021
Политика

Виктор Баранец рассказал, чего не хватило для успешного покушения на Лукашенко

Виктор Баранец рассказал, чего не хватило для успешного покушения на Лукашенко

Для успешного покушения на главу государства нужен профессионализм организаторов и продуманный план, заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Как считает Баранец, для покушения недостаточно иметь много денег. Именно в этом была главная ошибка тех, кто задумал совершить нападение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, говорит он. По словам обозревателя "КП", Америка в отношении Белоруссии всегда действовала "окольными путями".

"Они сидят в засаде, а главными действующими лицами выступают Польша и Прибалтика, через чьи структуры были заказаны как прошлогодние протесты, так и нынешнее покушение", — цитирует Баранца Федеральное агентство новостей (ФАН).

В 2020 году Америка выделила много денег на "белорусскую оппозицию", но митинги и протесты в республике угасли, что в США восприняли как провал. Все дело в том, что деньги попали в руки дураков, которые не смогли выполнить поручение Вашингтона и совершить покушение на Лукашенко, заключил Баранец.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#белоруссия #лукашенко #баранец

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров