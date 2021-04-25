Путин прибудет с визитом в Петербург на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе прибудет в Петербург, где планируется проведение заседания Совета законодателей РФ, действующего при Федеральном собрании.

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе прибудет в Петербург, где планируется проведение заседания Совета законодателей РФ, действующего при Федеральном собрании.

Российский лидер ежегодно выступает на этом заседании, сообщили в эфире телеканала "Россия-1".

Заседание Совета законодателей состоится 27 апреля. В ходе мероприятия планируется обсуждение задач по реализации Послания президента РФ Федеральному собранию.