14:58 25 Апреля 2021Политика
Захарова потребовала раскрыть данные о вооружениях на складе во Врбетице
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к руководству Чехии по поводу ситуации со взрывом склада во Врбетице.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к руководству Чехии по поводу ситуации со взрывом склада во Врбетице.
По ее словам, официальная Прага должна предоставить всему миру данные о том, какие конкретно типы вооружения хранились на взорвавшемся складе.
Стоит отметить, что ранее власти Чехии безосновательно обвинили Москву в организации подрыва склада во Врбетице. Ситуация закончилась высылкой дипломатов с обеих сторон.