Захарова потребовала раскрыть данные о вооружениях на складе во Врбетице

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к руководству Чехии по поводу ситуации со взрывом склада во Врбетице.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к руководству Чехии по поводу ситуации со взрывом склада во Врбетице.

По ее словам, официальная Прага должна предоставить всему миру данные о том, какие конкретно типы вооружения хранились на взорвавшемся складе.

Стоит отметить, что ранее власти Чехии безосновательно обвинили Москву в организации подрыва склада во Врбетице. Ситуация закончилась высылкой дипломатов с обеих сторон.