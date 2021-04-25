Актер Леонид Ярмольник решил избавиться от раритетного автомобиля

Известный советский и российский актер Леонид Ярмольник продает свой раритетный автомобиль "Победа", которым владел более 10 лет.

Известный советский и российский актер Леонид Ярмольник продает свой раритетный автомобиль "Победа", которым владел более 10 лет.

Звезда фильма "Одиссея капитана Блада" известен своей любовью к винтажным автомобилям, которых у Ярмольника набралось на неплохую коллекцию. От одного из них актер решил избавиться, выставив "Победу" на продажу. За раритет Ярмольник намерен просить 3 млн рублей.

Актер уточнил, что ему трудно расставаться с редкой машиной, представляющей собой чудо советского автомобилестроения. К будущему владельцу "Победы" Ярмольник будет присматриваться очень тщательно — свою "Победу" артист готов отдать лишь в надежные руки. В качестве бонуса к приобретению счастливчика ожидают автограф Ярмольника, а также личная встреча с ним и совместное фото на память.

Артист в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ уточнил, что у него были иные планы на "Победу", однако с автомобилем придется распрощаться, чтобы освободить в гараже место под новый автомобиль.