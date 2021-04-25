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14:38   25 Апреля 2021
Наука

Звезды второго поколения найдены на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли

Звезды второго поколения найдены на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли

Звезды второго поколения в шаровом скоплении NGC 6544 удалось обнаружить экспертам Папского католического университета Чили в Сантьяго.

Результаты исследования о химическом составе звезд ветви красных гигантов показали, что они имеют содержание альфа-элементов на уровне 0,2, поделились эксперты. По словам специалистов, у 14 из 23 изученных звезд были обнаружены определенные химические структуры, из-за которых их прозвали "звездами второго поколения", передает портал TV BRICS.

Такими космическими телами называют объекты, возникающие из вещества с содержанием тяжелых элементов, поделились чилийские астрономы. Они рассказали, что шаровое скопление NGC 6544 расположено на расстоянии примерно восьми тысячах световых лет от Земли. Оно также относится к кластерам средней плоскости.

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#космос #астрономы #звезды

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