Звезды второго поколения найдены на расстоянии восьми тысяч световых лет от Земли

Звезды второго поколения в шаровом скоплении NGC 6544 удалось обнаружить экспертам Папского католического университета Чили в Сантьяго.

Звезды второго поколения в шаровом скоплении NGC 6544 удалось обнаружить экспертам Папского католического университета Чили в Сантьяго.

Результаты исследования о химическом составе звезд ветви красных гигантов показали, что они имеют содержание альфа-элементов на уровне 0,2, поделились эксперты. По словам специалистов, у 14 из 23 изученных звезд были обнаружены определенные химические структуры, из-за которых их прозвали "звездами второго поколения", передает портал TV BRICS.

Такими космическими телами называют объекты, возникающие из вещества с содержанием тяжелых элементов, поделились чилийские астрономы. Они рассказали, что шаровое скопление NGC 6544 расположено на расстоянии примерно восьми тысячах световых лет от Земли. Оно также относится к кластерам средней плоскости.