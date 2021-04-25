"Позывной — "Донбасс!" на фестивале "Дорога на Царьград" поразил петербуржцев до слез

Седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Санкт-Петербурге. Фестиваль "Духовная экспедиция "Дорога на Царьград" прошел в культурном центре "Красногвардейский".

Седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Санкт-Петербурге. Фестиваль "Духовная экспедиция "Дорога на Царьград" прошел в культурном центре "Красногвардейский".

Открытие провели режиссер фестиваля Михаил Чуманков и молодая артистка Полина Запорожец, которая прочитала стихотворение "Рассвет" Федора Тютчева. Много гостей приехали в Санкт-Петербург из Донецкой Народной Республики. Особое внимание во время мероприятия уделили Донбассу. Проект "Позывной — "Донбасс!" поразил зрителей и вызвал у них слезы, передает Nation News.

Поэт из Донбасса Сергей Носов прочитал стихотворения о Родине и войне собственного сочинения. Жители Северной столицы высоко оценили выступления исполнителей из Донецка Сергея Удовиченко и его дедушки, заслуженного работника культуры Украины Виктора Перекрестова.