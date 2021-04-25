Бывший советник премьер-министра Великобритании мог слить его переписку

Личная переписка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "систематически утекает" в Сеть на протяжении нескольких месяцев. Британские журналисты нашли возможного виновника.

Личная переписка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "систематически утекает" в Сеть на протяжении нескольких месяцев. Британские журналисты нашли возможного виновника.

СМИ Соединенного Королевства связали утечки личной переписки Джонсона с его бывшим старшим советником Домиником Каммингсом. Именно он был "главным стратегом" кампании по выходу страны из Евросоюза. Издание Frankfurter Allgemeine предрекло политическую борьбу "не на жизнь, а на смерть". Консерваторы опасаются, что экс-советник премьера продолжит разглашать компрометирующие материалы.

Фрагменты личной переписки демонстрируют гражданам Великобритании представление о стиле общения их премьера. Джонсону пришлось начать внутреннее расследование, чтобы найти "крысу", отмечают журналисты.

Ближайшее окружение премьер-министра возмутилось подозрением против Каммингса. Однако бывший советник Джонсона состоял в WhatsApp-чате, где участники обменивались важными данными.

Три крупные газеты в пятницу сослались на информатора с Даунинг-стрит, который указал на вину Каммингса в "систематических утечках". По словам источника, экс-советник премьера хочет навредить партии и Правительству Великобритании.