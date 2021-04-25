Эксперт Твердохлеб оценил инициативу Минтруда об отказе от потребительской корзины

Эксперт РАНХиГС оценил переход к вычислению МРОТ по медианному доходу жителей России и отказу от института потребительской корзины.

Эксперт РАНХиГС оценил переход к вычислению МРОТ по медианному доходу жителей России и отказу от института потребительской корзины.

Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб полагает, что в силу естественных причин структура потребления людей с разными уровнями доходов различается. Поэтому эксперт выступает за новый подход, согласно которому потребности людей определяются их усредненными доходами. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации приняло решение об отказе от ежеквартального установления величины прожиточного минимума, а также от создания потребительской корзины. Россия теперь переходит на вычисление МРОТ по медианному доходу россиян.

Кабмин РФ в 2020 году предложил считать прожиточный минимум как 44,2% от медианного дохода на территории страны, а МРОТ рассчитывать как 42% от медианной зарплаты в России. Следовательно, прожиточный минимум начал напрямую зависеть от уровня доходов большинства населения.

"Потребительская корзина и медианный доход — близкие понятия. Во втором случае, предлагается учитывать прожиточный минимум и набор продуктов, исходя из складывающихся доходов населения. Объем и структуру потребления оценивают по медианному доходу во многих развитых странах, где экономика идет по пути рыночных механизмов", — комментирует обновления в законодательстве Юрий Твердохлеб.

Институт потребительской корзины зародился еще в советское время, когда считалось, что уровень доходов граждан приблизительно одинаков. Аналитик уверен, что в настоящее время этот подход уже устарел.