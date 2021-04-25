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14:07   25 Апреля 2021
Политика

Лавров заявил о введении новых мер в случае дальнейшей эскалации со стороны США

Лавров заявил о введении новых мер в случае дальнейшей эскалации со стороны США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил сценарий возможной эксикации конфликта со стороны Вашингтона.

По его словам, в Кремле готовы предпринимать дополнительные шаги, если американская сторона продолжит недружественные действия в отношении России.

Ранее стало известно, что Белый дом ввел очередной пакет санкций против Москвы. Ограничения коснулись 32 физических лиц и объединений.

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#россия #сша #конфликт

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