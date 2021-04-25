Лавров заявил о введении новых мер в случае дальнейшей эскалации со стороны США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил сценарий возможной эксикации конфликта со стороны Вашингтона.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил сценарий возможной эксикации конфликта со стороны Вашингтона.

По его словам, в Кремле готовы предпринимать дополнительные шаги, если американская сторона продолжит недружественные действия в отношении России.

Ранее стало известно, что Белый дом ввел очередной пакет санкций против Москвы. Ограничения коснулись 32 физических лиц и объединений.